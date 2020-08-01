Yeni önlemler çok ağır

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarının artması nedeniyle Rum hükümeti yeni önlemler almaya başladı. Rum lideri Nikos Anastasiadis’in başkanlığında gerçekleşen dünkü toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yuannu, kapalı alanlarda maske takmayanlara 300 Euro ceza kesileceğini bildirdi.

Yunannu; alış-veriş merkezleri, süpermarketler, banka, hastane ve kiliselerde maske kullanımının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Bunun dışında kapalı alanlarda 10 kişiden fazla grupların bir araya gelemeyeceği açıklandı.

Son haftalarda virüsün bulaşma oranının ciddi bir artış gösterdiğini ve 1:1 oranından 1:2 – 1:3 oranına yükseldiğini ifade eden Yuannu, artık pozitif bir kişinin virüsü bir kişiye değil, 2 veya 3 kişiye bulaştırmaya başladığının görüldüğünü belirtti.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, maske takma zorunluluğunun yanı sıra havaalanlarında gerçekleştirilen günlük test sayısının bine çıkarılması ve zorunlu karantinada kalması gereken kişilerin isimlerinin Rum polisine verilerek, ani baskınlarla kontrol edilmeleri gibi önlemlerin gündeme geldiğini ifade etti.

ABD’den sağlık malzemesi yardımı

Bu arada Fileleftheros gazetesi ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin Güney Kıbrıs’a koruyucu malzeme ve tüketim malzemeleri hibe ettiğini yazdı.

Habere göre; ABD Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber; Rum Sağlık Bakanı Yoannu’yla gerçekleştirdiği görüşmede, söz konusu malzemeleri teslim ederek, ilk kez gerçekleştirilen bu hibenin devam edeceği ve salgının önlenmesi konusunda iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirileceği mesajını verdi.