Kuzeyde 1, güneyde 25 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bir, Güney Kıbrıs’ta ise 25 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Güneyde toplam vaka sayısı bin 114, kuzeyde ise 145 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 212 olduğunu, bir pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Bakan Pilli, güneyde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını, mecbur kalınmadıkça Rum tarafına gidilmemesi gerektiğini, zaruri durumlarda ise maske kullanımı gibi kurallara mutlaka uyulması gerektiğini dile getirdi.

Güney endişeli

Güney Kıbrıs’ta da yeni Coronavirüs vakalarında son 24 saatte dikkat çekici artış görüldü.

Yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte yapılan bin 850 testten 25’i pozitif çıktı. 25 vakadan sadece biri yurt dışından gelenler arasından. 20 vaka ise temaslı takibi sonrasında tespit edildi. Son vakalarla birlikte toplam vaka sayısı da bin 114 oldu.