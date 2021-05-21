Şeytan’a öfke 

Eurovision Şarkı Yarışması’nda yarın akşam finale katılacak olan ‘El Diablo’ (Şeytan) adlı parçaya tepkiler sürüyor.

Kıbrıslı Rum sanatçı Elena Tsagrinou’nun ‘El Diablo’ (Şeytan) şarkısına yönelik tepkilerin başını kilise çekiyor.

Fileleftheros gazetesi bir grup vatandaşın Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RİK binası önünde protesto gösterisi yaptığını yazdı.



Habere göre yaklaşık bir saat süren gösteri sırasında göstericiler “Kıbrıs İsa Peygamberi Seviyor” yazılı pankartların yanı sıra Meryem Ana ve İsa’nın resimleri ile Yunan bayrağı taşıdı.Öte yandan Alithia gazetesi, protestocular arsında 3 de papazın yer aldığını yazdı.Gazete gösteri sırasında dini ilahiler ve ulusal marşın da okunduğu bir anda gösteriye yakın bir noktada bulunan apartmandan ise güçlü bir şekilde “El Diablo” şarkısının çalındığını belirtti.Habere göre gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.