Sektör çözüm bekliyor

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), hükümetten turizm açılımı ve kara sınır kapıları hususunda gerekli adımların ivedi olarak atılmasını talep etti.

KITSAB’tan yapılan yazılı açıklamada, 18 Mayıs’ta geçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında turizm açılımına dair çift aşı veya çift PCR negatifliği taşıyan turistlerin 3 Haziran itibariyle ülkeye girişlerinin sağlanmasına dair kararın alınamamış olmasının son derece düşündürücü ve vahim bir durum halini aldığı vurgulandı.



Açıklamada, “Yaşanan ve/veya yaşanacak tüm olumsuzluklardan başta Başbakan Ersan Saner’i ve hükümetini sorumlu tuttuğumuzu kamuoyu nezdinde tüm ilgili taraflara saygı ile duyururuz” ifadelerine yer verilerek, ülke ekonomisi ve turizmi için hayati öneme haiz kara sınır kapılarının açılması ile ilgili siyasi kararlılık ve irade göstermesi gereken siyasi makamların bu hususta topluma liderlik yapmak yerine komitelerin ardına saklanarak açılımı ötelemeye çalıştığı savunuldu.“Kıbrıs Rum tarafının kapıların açılması hususunda ortaya koyduğu istek ve irade dikkate alındığında bu durumun kendi elimizle kendi toplumumuza uyguladığımız bir çeşit ambargo halini almaya başladığı anlaşılmaktadır” denilen açıklamada, tüm bu olumsuzlukların yanı sıra yurttaşların turist olarak gerçekleştirecekleri yurt dışı ziyaretleri sonrasında yurda girişte uygulanacak kuralların ne olduğu hususunun da belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi.Açıklamada, hükümetin turizm açılımı hususundaki bütün yükü Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun omuzlarına bırakmış olmasının ise kabul edilebilir olmadığı vurgulandı.