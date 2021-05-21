Sonucu merakla bekleniyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla tüm kapılarda geçişlerin yeniden başlamasına yönelik olarak 19 Mart’ta yaptıkları öneri sonrasında yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk ve Rum taraflarınca yapılan önerinin bugün toplanacak İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nde ele alınacağını ifade eden Olgun, görüşmede Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere dayalı bir sonuç alınmasını beklediklerini belirtti.



Ergün, çıkacak sonucun 24 Mayıs Pazartesi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar aracılığıyla iki tarafın Özel Temsilcisi/Müzakereci arasında yapılacak görüşmede ele alınacağını ve onay için iki tarafta siyasi iradenin onayına sunulacağını da açıkladı.“Temennimiz bu çok hassas sağlık konusunun politize edilmesinden kaçınılmasıdır” diyen Olgun yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının pandemi koşullarının el verdiği oranda bilimsel verilere dayanarak bir yol haritası oluşturulması yönündeki önerisi doğrultusunda İki Taraflı Sağlık Komitesi’ne talimat verildiğini ve bu kapsamda Covid-19 öncesi koşullarında, sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar değil, belirlenecek kriterleri karşılayan üçüncü ülke vatandaşlarının da geçişlerine imkan verecek şekilde iki taraf arasında bir mutabakat sağlandığını hatırlattı.Bu çalışmalar devam ederken, Güney Kıbrıs’ta aşırı artan vakalar nedeniyle iki haftalık tam kapanma kararı alındığını, bu durumun 10 Mayıs’a kadar devam ettiğini ve kapılardan geçişlerin başlatılması çalışmalarının sonuç vermesini geciktirdiğini anımsatan Olgun, “Halkımızın da yakından takip ettiği üzere Rum tarafındaki vakalar daha yeni 200 sayısının altına inmiştir” dedi.