‘Çözüm paketi’ yolda

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununda, sonucu da olacak yeni bir inisiyatifin ileri götürülmesine yönelik şartlarının oluşturulması hedefiyle en üst düzeyde iş birliği yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi haberi “BM-AB’nin Önünde Türk Listesi… Kıbrıs Sorunu TC-AB İlişkileriyle Bağlanmaya Çalışılıyor” başlığıyla manşete çekti. Gazete BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen ile, “çözüm çabalarına yardımcı olacağı kanaatiyle Kıbrıs sorununu TC-AB ilişkilerine bağlama yöntemlerini görüştüğünü" yazdı.

Gazete istifa eden Johannes Hahn’ın yerine, bu kez Komisyon Başkanı’na bağlı olacak bir Kıbrıs Özel Temsilci atanmasının da Brüksel’in gündeminde olduğunu yazdı.

Guterres’in “TC-AB ilişkileri üzerinden Kıbrıs sorununda sonuç alınabileceği görüşünde olduğunu” öne süren gazete “Türkiye’nin taleplerinin yerine getirilmesi için bütün üye devletlerin onayı gerektiği yazdı. Gazete bunun öncesinde Türkiye’nin bazı konularda adım atmasının şart olduğunu bu nedenle sürecin kolay olmayacağını” öne sürdü.

Rum tarafının, AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olmasına zemin hazırladığını da kaydeden gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'n bu meseleyi Brüksel’deki kurumlar ve BM ile görüştüğünü belirtti; Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de yakın zamanda gideceği Brüksel’le iletişim halinde olduğunu belirtti.

Habere göre, herkesi tatmin edecek bir reçete bulunması, özellikle de “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda iş birliği yaptığını göstermesi halinde Kıbrıs sorununun TC-AB ilişkilerine bağlanması işe yarayabilir. Haberde şu an New York ve Brüksel’de Türkiye’nin AB’ye yönelik bazı somut noktalara odaklanan bir talep listesi değerlendirdiği de öne sürüldü.

Gazete Türkiye’nin öncelikli isteğinin AB savunma programı SAFE’ye girmek olduğunu; ancak Rum ve Yunan hükümetlerinin programa, bunu engelleyecek güvenlik supapları eklettiğini yazdı. Gazeteye göre Rum Yönetimi, Kıbrıs’taki mevcut durumun ve Türk Barış Kuvvetleri’nin takviyesi sürerse ve Yunanistan da Türkiye’nin Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarmasını savaş sebebi (casus belli) sayma kararını kaldırmazsa Türkiye’nin SAFE’ye katılımını kabul etmeyecek.

Son fırsat

Alihtia gazetesi ise “Bıçak Sırtında Son Fırsat… 1978 Amerikan Ambargosundan 2026 Avrupa SAFE’sine… Türkiye Yeniden Hedef Düzenlemesinde” başlıklı manşet haberinde Kıbrıs sorunundaki süreci 1977’den bugüne hatırlatarak “Batı ve Türkiye stratejik gereksinimlerinin karşılanmasına ihtiyaç duyarken Kıbrıslı Rumların Kıbrıs sorununu çözme fırsatı vardı ancak Rum liderliği bunu başaramadı” ifadesini kullandı.

Guterres’in Kıbrıs sorununu çözüme yöneltme arzusu sebebiyle yeni bir fırsatın doğmak üzere olduğunu belirten gazete Türkiye’nin SAFE programına katılmaya ve göz ardı edilen AB üyelik sürecini ilerletmeye büyük ilgi gösterdiğini yazdı. Haberde AB’nin de Türkiye’nin SAFE programına girmesini şiddetle arzuladığı yer aldı. Gazete bu konjonktürde Tufan Erhürman’ın KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda olduğuna işaret ederek Rum liderliğinin bu fırsatı nasıl değerlendireceğini sordu.

