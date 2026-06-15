Detayları açıkladı

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas kısa süre önce Fransa ile imzaladıkları SOFA anlaşmasının, Fransa’ya verilmiş bir açık çek olmadığını belirterek "Anlaşma Fransız askerlerin adaya sürekli yerleşmesini ya da konuşlanmasını öngörmüyor” dedi.

Palmas, Politis’e verdiği söyleşide Avrupa’nın en güçlü askeri kuvvetlerinden biriyle iş birliğinin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel hazırlığını güçlendirdiğini, personelinin eğitim ve öğrenimini takviye ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki rolünü güçlendirdiğini söyledi. Palmas “bu anlaşma çerçevesinde yapılması muhtemel her faaliyetin Güney Kıbrıs’ın egemenliğine tam saygı içerisinde gerçekleşeceğini” savundu.

Palmas imzaladıkları anlaşmanın taraf ülkelerden birinin askeri personelinin öteki tarafın toprağındaki varlığının ortak tatbikatlar, eğitimler, faaliyetler, personel ve teknik bilgi alışverişi, eğitim ve deneyim programları ve karşılıklı teknik malzeme desteği gibi belirlenmiş iş birliği faaliyetlerin tabi olacağı şartları ve prosedürleri açıklıkla belirlediğini anlattı. “Dolayısıyla SOFA Kıbrıs’ta daimi Fransız askeri varlığı ile ilgili değil. İki ülkenin güvenlik, istikrar ve stratejik çıkarları yararına ortak faaliyetler geliştirmelerine olanak tanıyacak net bir iş birliği çerçevesi oluşturmakla ilgilidir” dedi.

