‘Temkinli’ iyimserlik belirtti

Haftalık Kathimerini gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına ilişkin “uzlaşılanları, sürecin anahtarı olarak öne çıkardığını ve "temkinli iyimser olduğunu” aktardı.

Gazete, Hristodulidis’le yaptığı söyleşiyi “Yakınlaşmalar Yeni Çözüm Zemini” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre, Hristodulidis Rum Yönetimi Başkanı olduğu günden beri eski başkanlarından Vasos Lissaridis’in sıklıkla söylediği “müdahillerin çıkarlarını kullanmalıyız” parametresini ana hedef olarak belirlediğini belirtti.

“Türkiye’nin çözümden faydalanacağını hissetmemesi halinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilerlemeyeceği” görüşünü sıklıkla dile getirdiğini hatırlatan Hristodulidis, Türkiye’ye böyle bir fayda sağlayabilecek tek unsurun Avrupa Birliği olduğunu söyledi. Vizelerin serbest bırakılması, TC-AB Gümrük Birliği’nin geliştirilip güncellenmesi ve AB ile genel iş birliğinin Ankara için çok önemli olduğunu söyleyen Hristodulidis, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla somut bir strateji başlattık. İlk başta Avrupa Komisyonu’ndan bir temsilci atanmasını başardık şimdi Komisyon Başkanlığı’ndan yeni bir atama hazırlığındayız. Geçen hafta Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Toplantısı çerçevesinde gittiğimiz Karadağ’da bazı isimler ile de görüştük. Bu çaba BM Genel Sekreteri’nin Ankara ziyaretinden sonra, Mart ayında daha da yoğunlaştı. Kıbrıs sorununu TC-AB ilişkileriyle hizalamaya çalışıyoruz. 2024’te bu bağlantının Avrupa Konseyi kararlarına girmesi için büyük mücadele verdik, bugün bu durumdayız.”

Nisan 2024 Avrupa Konseyi kararlarına aşamalı, orantılı ve geri dönüşü olmayacak şekilde gelişecek bir yaklaşım yer aldığını söyleyen Hristodulidis “Türkiye’nin karşılıksız (Kıbrıs sorununda) herhangi bir şey alması da bir şey alıp sonra Kıbrıs sorununda hiçbir şey yapmaması da söz konusu değil. Ankara’ya herhangi bir şey verilmesi için önce Kıbrıs sorununda somut ilerleme olması gerekir. Şu anda tam da bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.

“Bu çabanın anahtarı Kıbrıs sorununda varılan yakınlaşmalardır”

Hristodulidis gazetenin, çözüm çerçevesiyle ilgili sorusuna karşılık, BM Genel Sekreter Antonio Guterres’in Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden birkaç gün sonra mart ayında Brüksel’de yaptıkları görüşmede sürecin nasıl ilerleyeceğini görüştüklerini kaydetti. “Nasıl ilerleyeceğimizi görüştük ancak umut vaat eden ve çok iyimser olduğum bu çabayı riske atmamak için detay vermek istemiyorum” diyen Hristodulidis şunları da söyledi:

“Bu çabanın anahtarı Kıbrıs sorununda varılan yakınlaşmalardır. Hatırlatırım ki Sayın Erhürman da 4 maddesinde yakınlaşmaların korunması gerektiğinden söz etti, ki bu bizim de değişmez tezimizdir. İlk günden beri ben de bunu söyledim. Yakınlaşmalar ortak yaklaşımdır.”

“Kıbrıs sorununda yapıcı belirsizlik tehlikeli”

Sözlerine “kesinlikle hiçbir yapıcı belirsizlik yok. Kıbrıs sorununda yapıcı belirsizlik tehlikelidir bunu, İngilizlerin malum 'constructive ambiguity' olarak bilinen yapıcı belirsizliği bulunan 2004’te yaşadık” diyerek başlayan Hristodulidis şunları ekledi:

“Şu anda devam etmekte olan çabada Kıbrıs sorununun özüne atıf yapılıyor, yapıcı belirsizlik olamayacak büyük başlıklara atıf yapılıyor. Örneğin güvenlik ve garantiler konusunda Türkiye’nin garantörlük hakları ya olacak ya da olmayacak. Ara yol ya da yapıcı belirsizlik yok. En küçük bir belirsizlik içeren bir sürece girmemiz veya bir sonuca varmamız söz konusu değil. Kıbrıs halkına karşı çok net olmak için birçok kez söylediğim bir şey daha: Çözümün içeriğini öncelikle ben kabul etmeliyim. Kıbrıs halkını tatmin edeceğini düşünmediğim bir sonuca varırsam -çünkü bana herhangi bir sonuç dayatılmasına müsaade etmeyeceğim- halkın önüne koymayacağım.”

“Kıbrıs sorununun çözümü tamamen adil olmayacak”

Hristodulidis, Rum halkına karşı dürüst olmak istediğinin altını çizerek, “Kıbrıs sorununun çözümü tamamen adil olmayacak çünkü bir çözümün tamamen adil olabilmesi için 1974 öncesi durumu tesis etmesi gerekir. Zannederim bir müzakere ile o noktaya gelemeyeceğimizi herkes anlar. Önemli olan, varacağımız çözümün işleyebilir ve sürdürülebilir olmasıdır.” dedi.

“Kıbrıs sorununda en büyük fırsat kaybı 1960’taydı”

Hristodulidis, Kıbrıs sorununda en büyük fırsat kaybının 1960 olduğuna inandığını belirterek “Samimi olalım, bana göre çözümün en temel unsuru iki tanedir. İşleyebilir olması, yani devletin gerek içte gerek dışta işlemesi ve sürdürülebilir olması. Kıbrıs Helenizm’ini tekrar bir sınamaya sokmam ve çözümden beş yıl sonra 1963’tekine benzer bir duruma sürüklenmemiz söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

Nikos Hristodulidis siyasi irade olması halinde yılsonuna kadar çözüm hedefinin gerçekleşebileceğini, kapsamlı çözüm olmasa bile en azından çözüm yönündeki siyasi iradenin bozulamayacağı bir durum oluşacağını söyledi.