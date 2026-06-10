Maddi zarar oluştu

Ülkede son iki gün içinde beş ayrı yangın meydana geldi. Yangınlarda tarım arazileri, evler ve çeşitli eşyalar zarar görürken, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk yangın önceki gün saat 14.00 sıralarında Muratağa’da meydana geldi. A.B.’nin (E-75) evinin bahçesinde gerekli önleyici tedbirleri almadan temizlik amacıyla yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu çıkan yangında yaklaşık üç dönüm biçilmemiş arpa ile birlikte çok sayıda meyve ve orman ağacı zarar gördü. Yangında ayrıca 100 metre uzunluğunda sulama hortumu da yandı. A.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aynı gün Hamitköy Ömür Sokak’ta bir apartmanın zemin katında çıkan yangının ise elektrik fişinin kısa devre yapması sonucu başladığı tespit edildi. Yangında çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar, ev eşyaları, piknik ve mutfak tüpleri ile kartonpiyer duvarların zarar gördüğü belirtildi.

Gaziveren 2’nci Cadde Özşahinler Sokak’ta meydana gelen bir diğer yangının da bir evde bulunan elektrik prizine takılı adaptörün kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu çıktığı bildirildi. Yangında evdeki çeşitli eşyaların ve mobilyaların zarar gördüğü aktarıldı.

Lefke Mehmet Akif Caddesi’nde ise elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangında çok sayıda narenciye fidanı ve ağacı ile sulama sistemine ait malzemeler zarar gördü.

Beyköy’ün kuzeyindeki Bahçeler bölgesinde dün saat 10.30 sıralarında bir bahçe evinde çıkan yangının ise güneş panellerini besleyen inverterin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu başladığı tespit edildi. Yangında beyaz eşyalar, mobilyalar, güneş enerji sistemine ait inverter ve akü ile birlikte iki güneş paneli, plastik çardaklar ve su sebili yandı.

Polis, tüm yangınlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

