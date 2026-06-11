9 isim disipline sevk edildi

Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kurultay ve parti içi ihraç süreçleri gündemiyle toplandı. Saat 13.00’te başlayan toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Toplantıda parti gündemindeki son gelişmeler ve disiplin dosyaları ele alındı.

Toplantının ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı basın toplantısı düzenleyerek alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, parti içinde hakkında iddialar bulunan bazı isimler hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti.

Sarı, 9 partilinin “tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle” Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiğini açıkladı. Söz konusu isimlerin aynı zamanda mevcut tüm parti görevlerinden de uzaklaştırıldığını ifade etti.

Disipline sevk edilen isimler şöyle açıklandı: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut.

Müslim Sarı, kararın oybirliğiyle alındığını belirterek, “Arkadaşlarımızın hepsi oybirliği ile bu karara imza atmıştır. 9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK’ya sevk edilmiştir” dedi.

Sarı ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili değerlendirmenin ilerleyen süreçte yapılacağını ifade etti.

Karara ilişkin parti içinden de ilk tepkiler geldi. CHP’li Zeynel Emre, söz konusu kararın iptali için yarın sabah asliye hukuk mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

