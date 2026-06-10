22 kişi yaralandı

KKTC’de bir haftalık trafik bilançosu açıklandı. Ülke genelinde meydana gelen kazalarda 22 kişi yaralanırken, 2 bin 641 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı yasal işlem uygulandı. Polis Basın Subaylığından yayımlanan 1–7 Haziran tarihlerini kapsayan Haftalık Trafik Raporu’na göre; ülke genelinde söz konusu dönemde 57 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş, kavşakta durmama, yakın takip ve diğer etkenlerin başlıca kaza sebepleri arasında yer aldığı belirtildi. Kazalar sonucu oluşan toplam hasarın 2 milyon 889 bin 682 TL olduğu kaydedildi. İlçelere göre kaza dağılımı ise Lefkoşa’da 17, Gazimağusa’da 11, Girne’de 20, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 5 olarak açıklandı.

18 bin 271 araç kontrol edildi

Aynı dönemde polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 18 bin 271 araç sürücüsünün kontrol edildiği, suç işlediği tespit edilen 2 bin 641 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Rapor edilen sürücüler arasında en fazla ihlalin süratli araç kullanmak (1.003) olduğu belirtildi. Diğer ihlaller arasında 255 ruhsatsız araç kullanımı, 114 muayenesiz araç kullanımı, 78 emniyet kemeri takmama, 72 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 63 sigortasız araç kullanma, 27 dikkatsiz sürüş, 23 seyir halinde cep telefonu kullanma ve 22 tehlikeli sürüş yer aldı. Ayrıca trafik levha ve işaretlerine uymama 201, diğer trafik suçları 710, ehliyetsiz araç kullanma 14, ışık kurallarına uymama 2, trafik ışıklarına uymama 5, yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanma 12, özel eşya taşıma “B” işletme izinsiz araç kullanma 12, araç camlarına görüşü engelleyici film yapıştırma 23 ve koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma 5 olarak kaydedildi. Denetimler sonucunda 283 aracın trafikten men edildiği, 11 sürücünün ise tutuklandığı bildirildi.