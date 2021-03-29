‘Sıra tescilde’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, hellimin “menşe ismi korumalı ürün” (POP) olarak tescil edilmesi ışığında, Avrupa Komisyonu’nun kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Anastasiadis, hellimin tescilinin kesin olarak ilan edilmesini umduğunu belirtti.

Rum haber kaynaklarına göre, Limasol’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, tescil konusunda zorlu bir çaba verdiklerini söyledi.

Bunun zor bir mücadele olduğunu, fakat her hâlükârda memnun olduklarını dile getiren Anastasiadis, hellimin tescilinin kesin olarak ilan edilmesini umduğunu ifade etti.

Bunun bir yandan ürünün korunmasına, diğer yandan da ihracatın artmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağını ifade eden Anastasiadis, Rum tarafındaki peynir üreticilerinin tepkileri konusunda ise, mantığın hakim olmasını dileyerek, bazı nesnel zorluklar bulunduğunu ve iyi bir gayretle bunların aşılacağını belirtti.