‘Sniper’le vuruldu

Güney Kıbrıs’ta adı uyuşturucu suçlarıyla anılan ve tam 6 kez suikasttan kurtulan 45 yaşındaki Aleksis Mavromihalis, son saldırıda hayatını kaybetti.

Rum radyosu ve diğer internet gazeteleri Aleksis Mavromihalis isimli 45 yaşındaki Rum’un, önceki gece saat 21.00 sıralarında, ikinci kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada, sniper ile yapılan tek atışla vurulduğunu duyurdu. Hastaneye kaldırılan Mavromihalis’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Polise çalındığı bildirilen bir araç, Mavromihalis’in öldürülmesinden bir saat sonra Lefkoşa-Limasol otoyolunun Koççat çıkışında yanar vaziyette bulundu.

Benzer durumun pazartesi günü 10 el ateş edilerek öldürülen Thanasi Kaloyeropulu cinayetinde de yaşanmış olması nedeniyle polis, cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyor.

İki cinayet bağlantılı

RİK’in web sayfasından aktardığına göre, Rum Polis Basın Subayı Eleni Konstantinu, her iki cinayette de faillerinin, çalıntı araba kullandıkları ve cinayetlerin ardından araçları yakma davranışı sergilemeleri nedeniyle Limasol ve Lefkoşa polis müdürlüklerinin ortak toplantı yapacağı bilgisini verdi.

Eleni Konstantinu, Mavromihalis cinayetinde failin, Akropolis bölgesindeki apartman dairesinin yakınındaki açık alanda gizlenerek maktulün balkona çıkmasını bekleyip tek atış yaptığını söyledi, açık alanda tek mermi kovanı bulunduğunu açıkladı.

Aleksis Mavromihalis’e yönelik 2004, 2008 ve 2015’te de saldırı girişimlerinde bulunulduğu açıklandı.