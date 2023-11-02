Ölüm korkusu yaşadı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Korkuteli mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, 49 yaşındaki sürücü Esra Kanatlı’nın yönetimindeki araçla yoldan çıkıp, takla atması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan Kanatlı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün saat 13.30 sıralarında medyana geldi. Esra Kanatlı yönetimindeki NG 472 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir takla attıktan sonra yol kenarında sağ yan tarafı üzerinde durdu. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine giderek, kazaya müdahale etti.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esra Kanatlı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza iki sürücünden biri alkollü çıktı

Öte yandan Polis Basın Subaylığı önceki gece Girne ve Lapta’da meydana gelen iki ayrı kazada yaralanan olmadığını bildirdi.

Açıklamaya göre saat 20.00 sıralarında Lapta’da Özden Yetim (E-23) 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KR 877 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarı çıktı ve banket içerisinde park halinde bulunan FZ 685 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. KR 877 plakalı araç sürücüsü Özden Yetim tutuklandı.

Aydoğan tutuklandı

Yine saat 23.30 sıralarında, Girne’de Yasemin sokak üzerinde, Soner Aydoğan (E-35) yönetimindeki VB 107 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Ayjeren Guvanjova (K-27) yönetimindeki PK 651 plakalı salon aracın sağ dikiz aynasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VB 107 plakalı araç sürücüsü Soner Aydoğan tutuklandı.