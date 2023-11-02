Yasal statüsü var

Ucuza alıp, biriktirdiği sigaraları Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir markete satmaya kalkışırken yakalanan, evinde yapılan aramada silah ve askeri malzeme bulunan uzman çavuş Veli Karademir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında teminat talep edilirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Olguları aktaran polis memuru, zanlının 25 Ekim 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında 13 karton sigarayı Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir markete satmak isterken Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, elbise dolabı içinde 10 karton sigara, 6 paket sigara, 9 milimetre çapında canik marka tabanca, askeri mühimmat sandığı, sis havan mermisi kutusu ve M3 hartucu ahşap palet bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 18 Eylül 2023 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, tabancanın herhangi bir adli olaya karışıp karışmadığının tespiti için balistik inceleme yapıldığını, raporda herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının KKTC’de silah taşıma ruhsatının olmadığını belirtti.

Yasaya aykırı hareket etti

Polis, zanlının evinde bulunan askeri malzemelerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının tasarrufunda bulunan sigaraları yasal olarak temin ettiğini ancak amacına aykırı satmaya kalkıştığını, Gümrük ve Rüsumat Yasasına aykırı hareket ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının 2024 Eylül ayına kadar geçerli çalışma izninin bulunduğunu belirtti. Zanlının ailesiyle birlikte KKTC’de yaşadığını kaydeden polis, soruşturmanın kısmi olarak tamamlandığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının davaları görülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı yargılanıncaya değin serbest kaldı.