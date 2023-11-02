Mahdi’nin deposu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, İran uyruklu Mahdi Shrmohammadali isimli zanlının dövmeci dükkanında arama yapan polis, İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı şekilde tasarruf edilen 339 adet damar yolu açma iğnesi ile 7 adet doku uyuşturucu ilaç ele geçirdi. Zanlı dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlının, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren dövmeci dükkanında, 31 Ekim saat 16:00 sıralarında yapılan arama sonucu 339 adet damar yolu açıcı iğne ile 7 adet doku uyuşturucu ilaç tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının, gönüllü ifade verdiğini ve teyit teskibinin yapılacağını anlatan polis, meselenin yeni başladığına dikkat çekti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.