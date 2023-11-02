Ayda 100 milyon

Raif DOĞRU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) yüzde 31 olarak açıkladığı zam kararını geri alarak bunu yüzde 15’e çekmesinin ‘hükümetin müdahalesi’ sonucunda gerçekleştiği öğrenildi. Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre kurumun önümüzdeki 2 ay için aylık zararı 100 milyon lira olacak ve bu miktar Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Teknecik Elektrik Santralinin deposunda 2 aylık yakıt stoku bulunduğu, daha sonraki aylar için gerekli olan miktarın önümüzdeki günlerde teklif alınarak belirleneceği belirtildi.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle yakıt fiyatlarının arttığına söyleyen yetkililer, bu artışın durmaması halinde 2 ay sonra elektrik tarifelerinin yeniden belirleneceği uyarısında bulundu.

Aydın: Ardaki farkı Maliye ödeyecek

Bu arada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan “Kıb-Tek’in personel alması nedeni ile elektrik tarifelerine artış yaptığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtit.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın tarafından yapılan açıklamada, Kurum tarafından yapılan yüzde 31 oranındaki fiyat artışının tamamen global akaryakıt fiyatlarındaki artış oranı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, daha sonra Maliye Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, bu oranın yüzde 15’e çekildiği ve aradaki farkın Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması hususunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan fiyat artışının global akaryakıt maliyetlerindeki artış nispetinde gerçekleştirildiğini, söz konusu haber içeriklerinde iddia edildiği üzere personel giderlerinin söz konusu artışa herhangi bir etkisinin olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

