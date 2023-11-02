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Ekipler göz açtırmıyor

Trafik denetimlerinde 383 sürücüye ceza yazılırken,  37 araç trafikten men edildi

Ekipler göz açtırmıyor
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Ülke genelinde önceki gün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 798 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 383 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada rapor edilenlerin 181’inin süratli araç kullanmak, 10’unun alkollü araç kullanmak, 3’ünün ehliyetsiz araç kullanmak, 35’inin seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 14’ünün emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçundan rapor edildiği kaydedildi.
Açıklamada 37 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. 

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 dakika Önce

Ekipler Göz Açtırmıyor ama Ülkemiz Uyuşturucu doldu ????

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