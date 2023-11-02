Sınır dışı edilecek

Rusya’da karıştığı birçok suçtan dolayı Interpol tarafından aranan Vladislav Apakov’un KKTC’ye kaçtığı ortaya çıktı.

Rusya’da çalıştığı bir firmadan yüklü miktarda parayı hesabına aktarma suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan ve KKTC’ye geldiği tespit edilen Rus vatandaşı Vladislav Apakov “yasaklı göçmen” ilan edildi.

Vladislav Apakov’un, 2015-2017 yılları arasında Rusya’da üst düzey yönetici olarak görev yaptığı inşaat şirketine malzeme alırken, hesapları şişirip, 72 milyon ruble vurgun yaptığı belirtildi. Apakov’un vergi kaçırdığı, devlete 42 milyon ruble zarar verdiği kaydedildi.

Apakov’un 2018’de Rusya’dan kaçtığı, hakkında aynı yıl kırmızı bülten çıkarılarak, aranan şahıs ilan edildiği belirtildi.

Interpol tarafından yıllardır aranan Apakov’un KKTC’de olduğu ortaya çıktı.

Yapılan tespit üzerine Interpol tarafından Türkiye’ye bilgi verildiği, Türk makamların da KKTC yetkililerine durumu aktardığı öğrenildi.

Yasaklı göçmen ilan edildi

Alınan bilgi üzerine KKTC Bakanlar Kurulu harekete geçti ve lzhevsk doğumlu Vladislav Apakov'un “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi:

“Bakanlar Kurulu, önergede (Önerge No:1794/2023) belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, 12.12.1970-lzhevsk doğumlu Vladislav Apakov'un Interpol tarafından arandığı, ülkesinde birçok suç işlediği, KKTC'ye gelmeden önce Rusya'da çalışmakta olduğu bir firmadan yüklü miktarda parayı hesabına aktardığı, daha sonra KKTC'ye geldiğinin tespit edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırma veya Devletin yetki ve gücüne arşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Vladislav Apakov'un Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.”

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023, 09:56