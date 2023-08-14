Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos haftalık Kathimerini’ye verdiği demeçte, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Temmuz ayında New York’ta yaptıkları görüşmede kendisine önemli bir söz söylediği belirterek “görev süresi bitmeden Kıbrıs sorununun çözümünü hedefliyor” dedi.

Gazetenin “Guterres’in Niyeti Görev Süresinin Sonuna Kadar Kıbrıs Sorununu Çözmek” başlığıyla söyleşide Kombos Guterres’in, bu niyetini baş başa görüşmelerinde değil başkalarının önünde söylediğini ve “Türkiye’nin niyetinin netleşmesi şartı ile temsilci atayarak Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olma niyetinde olduğunu” da iddia etti.

Guterres’in görev süresi 1 Ocak 222027’de bitecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu ana kadar verdiği “değişim” mesajlarını “belli belirsiz” olarak niteleyen Kombos “yasadışı” olarak nitelediği KKTC’deki inkişaf nedeniyle endişeli olduğunu belirterek “bu gelişmelerle mümkün olduğunca başa çıkabilmek için kapsamlı bir paket” çalışmaları olduğundan söz etti.

Kombos; Guterres ile baş başa görüşmelerinin nasıl gerçekleştiği sorusuna “kendisinden, bizim tarafla ilgili olabilecek sorularını cevaplamak için yalnız kalmamızı istedim. Yine Genel Sekreter’e bizzat açmak istediğimiz bazı konular vardı. Daha fazlasını anlatamam” cevabını verdi.

Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununa bu yaklaşımında BM düzeyindeki çabalarının etkili olduğuna inanç belirtti. Kombos, Türkiye’ye bir teşvik demeti ile Türkiye-AB ilişkilerinde karşılıklı menfaat mantığı ile Avrupalı temsilci atanması meselesinin etki ettiği görüşünü belirten Kombos şunları ekledi:

“Dolayısıyla AB, önemli üye ülkeler ve ABD bir fırsat penceresi görüyor bu da Genel Sekreter’i, uluslararası çevrenin yeni bir süreç başlamasına uygun olduğu konusunda cesaretlendiriyor, geriye Türkiye’nin gerçek niyetleri kalıyor. Günün sonunda Kıbrıs sorununda ne olmasını istediği Türkiye’nin stratejik kararıdır. Ummadığımız bir olumsuz gelişme olursa sorumlusu bizim taraf olmayacak.”