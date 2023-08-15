Yeni kabine göreve hazır

Dursun Oğuz; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevini Hüseyin Çavuş’a, İzlem Gürçağ Altuğra; Sağlık Bakanlığı görevini Hakan Dinçyürek’e, Alişan Şan; Maliye Bakanlığı görevini Özdemir Berova’ya

Hasan Taçoy da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Sadık Gardiyanoğlu’na devretti.

Dursun Oğuz ile Hüseyin Çavuş, bakanlık binasında bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı görevini devreden İzlem Gürçağ Altuğra, “tarihe iz bırakan bir çok icraata imza attık. Olmayanı hayata geçirdik. Günü birlik icraatlar yapmadık” dedi.

Hizmete doymayan bir bakanlık süreci yaşadıklarını kaydeden Altuğra, “görev değişikliğini maalesef siyasetin kaygan zemini olarak yorumluyorum, yarım kalan bir çok projemiz oldu, ümit ediyorum ki bundan sonra bizler gibi görevi devralanalar bu çalışmaları ileriye taşıyacak” şeklinde konuştu.

Olumlu mesajlar verildi

Sağlık Bakanlığı görevini devralan Hakan Dinçyürek ise, “görevi çok sevdiğim bir arkadaşımdan devraldım, bu bir bayrak yarışıdır, bu bayrağı ileriye taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bizim için esas olan insandır” dedi.

Devir teslim töreninde konuşan Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşam öncesi, yaşam boyu ve yaşam sonrası olmak üzere hizmet veren bir yapıya sahip olduğunu belirterek bakanlığın önemi ve sorumluluğunun çok büyük olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu da konuşmasında, bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayarak, tecrübeli ufku açık bir kadro ile çalışacak olmaktan son derece mutlu olduğunu kaydetti.

Alişan Şan, geçen yıl 26 Temmuz’da üstlenmiş olduğu Maliye Bakanı görevini Özdemir Berevo’ya devrettiğini ifade ederek, Berova’ya görevinde başarılar diledi.

Özdemir Berova ise Alişan Şan ile parlamentoda birlikte çalıştıklarını ve kendisine çok değer verdiğini söyledi.

