Geliri derneğe bağışlanacak

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Telsim arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Verilen bilgiye göre, protokole Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar imza koydu.

Şampiyon Melekler takımı için Beste Sakallı’nın sözlerini yazıp, İpek İkinci ve Onur Arslan’ın bestelediği “Sessiz Bir Şarkı” adlı parça, Telsim sponsorluğunda tüm digital platformlarda ve "Telsim Arayana Dinlet" servisinde dinleyici ile buluştu.

Telsim’in "Arayana Dinlet" servisinde ve digital platformlarda yerini alan “Sessiz Bir Şarkı”nın tüm geliri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

70 çocuğa burs…

Öte yandan KTEV ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği işbirliği protokolü imzaladı

Şampiyon Meleklerin adlarının yaşatılacağı eğitim bursu çerçevesinde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı burs programına maddi katkı yaptı.

Dernek ile Vakıf arasında imzalanan protokolle 70 çocuğa eğitim imkanı sağlanacak.

İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Vakfın 29 yıldır 2 bine yakın gence burs verdiğini, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile imzaladıkları protokol sayesinde de 70 çocuğa daha eğitim bursu verileceğini açıkladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da çocukların adlarının yaşatılması ve dava sürecine ilişkin mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023, 09:44