Cenazesi bugün

Duayen Gazeteci Süleyman Ergüçlü dün sabah 69 yaşında hayata veda etti. Çeşitli gazetelerde görev yapan ve Kıbrıs Türk basınına damga vuran isimlerden biri olan Ergüçlü'nün ölümü basın camiasında derin üzüntüye yol açtı. Gazetecilikten emekli olsa da toplumsal konulara duyarlılığı ile bilinen Ergüçlü, etrafında sevilip saygı gören bir isimdi. Ergüçlü geride çok sayıda haber, röportaj, köşe yazısı, makale ve kitap bıraktı.

Gazeteci ve yazar kimliğinin yanısıra, doğup büyüdüğü Lefkoşa’ya tutkusuyla da bilinen

Ergüçlü kendini “Bir Kıbrıs sevdalısıdır... Lefkoşa’nın, Kıbrıs’ın kokusunu duymadan yaşayamaz...” sözleriyle ifade ediyordu.

Ergüçlü için bugün saat 11.00’de birlik lokalinde tören düzenlenecek.

Birlik lokalindeki törenin ardından Ergüçlü, Lefkoşa Mezarlığı’nda öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Ergüçlü’nün özgeçmişi

25 Ağustos 1954’te Lefkoşa’da dünyaya geldi. İngiltere’de bilgisayar eğitimi veren The Schoool Of Computer Technology’nin sınavını kazanarak Londra’ya gitti. İngiltere’den 1972 yılında eğitimini tamamlayarak Kıbrıs’a döndü. Vatani görevi için tekrar mücahit yazılan Süleyman Ergüçlü, 1974 harekatında mücahit olarak görev aldı. Savaşın ardından, Bayrak Radyosu’nun Anamur’da faaliyet gösteren Kıbrıs’ın sesi radyosu için açtığı sınavı kazanan Süleyman Ergüçlü, redaktör-spiker olarak askeri radyoda görev aldı. 4 yıl boyunca Kıbrıs’ın Sesi radyosunda çalıştı. 4 yıllık görevin ardından, 1978’de tekrar Kıbrıs’a dönen Süleyman Ergüçlü, Bayrak Radyosu’nun kadrolu personeli olarak, çalışmaya başladı. Bay-Sen’in yönetim kurulunda yer alan Süleyman Ergüçlü, 1983’te ilk BRT yasasının çıkarılmasında arkadaşlarıyla birlikte aktif rol oynadı.

Akar: Büyük üzüntü duyduk

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, uzun yıllar basın mesleğine emek veren Süleyman Ergüçlü’nün ölümünden büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.

Akar mesajında şöyle dedi:

“Geçmişte birlikte çalıştığımız değerli meslektaşımız Süleyman Ergüçlü’yü zamansız kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Toplumun hemen tüm kesimleriyle iyi ilişkiler kurmasını başarmış, basın mesleğine büyük emekler vermiş, çok değerli bir arkadaşımızdı Süleyman Ergüçlü. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diliyoruz.”

Kimler mesaj yayımladı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, siyasi parti başkanları, basın kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gazeteci meslektaşları Ergüçlü’nün vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.