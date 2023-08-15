Muhteşem bir final oldu

Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 61’incisi önceki gece, muhteşem bir final ile sona erdi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yer aldığı, üzün ve üzüm ürünlerinin öne çıkarıldığı Festival boyunca Mehmetçik Festival Alanı’nda kaynatılan ve Mehmetçik bölgesine has üzümlerden yapılan Mehmetçik palüzesi ikram edildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu konuyla ilgili açıklamasında, “Bölgemizin en niş ürünü üzümün ve üzümden elde edilen lezzetlerin adını ve ruhunu taşıyan festivalimiz, halkımızın sanatsal ve kültürel etkinlik ihtiyaçlarına cevap verirken diğer yandan ürünlerimizin ve kültürümüzün tanıtımına da önemli katkılar sağladı” dedi.

Festivalde, Türk pop müziği sanatçısı Ferhat Göçer, yerli sanatçı ve gruplardan Ahmet Evan, Grup SOS, Grup Frekans, Grup Rota, İpek Amber, Grup Otantik sahne aldı. Folklor etkinlikleri, çocuk şenliği, modern dans gösterileri, tavla turnuvası, voleybol turnuvası, güreş turnuvası, master futbol turnuvası, tombala çekilişleri ve bağdan sofraya lezzet yarışması düzenlendi.

