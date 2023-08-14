Tümü imha edildi

Tarım Dairesi, ithal ürünlerde 11, yerli ürünlerde de 6 üründe, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi, 4-10 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

Buna göre, ithal ürünlerde 38 numunede 27 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 11 ürüne rastlanıldı.