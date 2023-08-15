Kahramanlar unutulmaz

Kıbrıs’ta 14 Ağustos 1974’te Haspolat’ta şehit olan 15 Mehmetçik, dün Haspolat Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Haspolat Muhtarlığı ve muharip derneklerin organizasyonuyla yapılan Haspolat Şehitleri Anma Töreni’ne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, muharip derneklerden temsilciler ve Haspolat Muhtarı ve halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Meclis Başkanı Töre ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar birer konuşma yaptı.

Bir öğrenci tarafından şiirin de okunduğu tören, din görevlisinin şehitler için duasıyla tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, burada yaptığı konuşmada, bu bölgeye Haspolat isminin bir Mehmetçiğin adı ve soyadının birleştirilmesiyle verildiğine işaret ederek, Haspolat köyünün artık "Mia Milia" olamayacağını, burada Mehmetçiklerin, Kıbrıs Türk halkının canı ve kanı olduğu söyledi.

1963'te de bu köyde şehitler verildiğini, EOKA'cıların Haspolat Kahvesi’nde oturan Türkleri kurşuna dizdiğini ve aralarında akrabasının da olduğu bu kişilerin halen bulunamadığını belirten Töre, 1974 yılında Rumların ENOSİS’i ilan edip Kıbrıs’ı Girit yapma yolunda darbe yapmasının ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiklerini ve Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden uzaklaştırdıklarını aktardı.

Töre, “Ama artık bizim de cumhuriyetimiz vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Canımızla yoğurduk, kanımızla yoğurduk. Bugünlere geldik. Artık beklemesinler. Birleşik Kıbrıs yoktur. İki ayrı devlet vardır. Güney’de işgal edilmiş Kıbrıs Cumhuriyeti, Kuzey’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır” dedi.

Bayar: Harekatın Mesarya’ya doğru önü açıldı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise, 14 Ağustos 1974 sabahı gerçekleşen ilk taarruzun buradan Rum ve Yunan birliklerinin “aşılamaz” dedikleri savunma hattından başladığını ve bu hattın kısa sürede aşılmasıyla harekatın Mesarya ve Gazimağusa’ya doğru önünün açıldığını anlattı.

Bayar, bu taarruz sırasında 15 Mehmetçiğin şehit olduğunu ve onlar adına yapılan bu anıtta her sene bir araya gelinerek bu şehitlerin anıldığını kaydetti; bu anma töreninin protokole alınması çağrısında bulundu.

