‘Ben yapmadım’

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarketten 4 bin liralık malzeme çaldıkları iddia edilen Lütfi Nefil Sakızcıoğlu ve Claire Louise Eva şikayet üzerine tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların çaldıkları matkap ve pilleri çantaya koyup alışveriş merkezinden çıkardıkları belirtildi.

Zanlılardan Sakızcıoğlu’nun ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtilirken, Eva olayla ilgilisi olmadığını iddia etti.

Soruşturmayı yapan polis, Lütfi Nefil Sakızcıoğlu ve Claire Louise Eva’nın 7 Nisan 2022 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 3 bin 999 TL değerinde matkap ve pilleri çantalarına koyduklarını ve kasadan geçirmeyerek çaldıklarını dile getirdi.

Polis, zanlıların alışveriş merkezinden JV 842 plakalı araç ile ayrıldığını ifade etti. Şikâyetin 9 Nisan 2022 tarihinde yapıldığını ifade eden polis, zanlıların aynı gün Kumyalı’daki ikametgahlarında tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı Lütfi Nefil Sakızcıoğlu’nun gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini, ayrıca çalınan malzemeleri ikametgahında sakladığı yeri gösterdiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların serbest kalmaları durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalleri olduğunu ifade ederek, 3 gün tutukluluk emri talep etti.



Eva: Suçsuzum

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Claire Louise Eva, hırsızlık yapmadığını, olayla bağlantısının olmadığını savundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.