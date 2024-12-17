Telefonlar incelenecek

Suna ERDEN

Mali Şube tarafından yürütülen sahte turist vizesiyle insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan bir üniversitenin eski rektörü Oytun Sözüdoğru, TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin sahibi Tezer Mercan,tur operatörü Türkmenistanlı Rashit Toyliyev ve sahte evrakla ülkeye getirilen ancak kaçak duruma düşen Priyadursha Opatha Vithange dün öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında TezTur Seyehat Acentesi sahibi Tezer Mercan ve Oytun Sözüdoğru hakkında 2 gün ek süre alındı. Toyliyev teminatla serbest bırakılırken, Vithange cezaevine gönderildi.

Mahkemede eski rektör Oytun Sözüdoğru’nun ön izin verilmeyen üçüncü dünya ülkesi vatandaşları için turist davet belgesi hazırladığı, Rashit Toyliyev’in de bu belgeleri imzaladığı belirtildi.

Mali Şube’de görevli polis memuru, 5 Aralık 2024 tarihinde başlatılan “suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme” soruşturması kapsamında Rashit Toyliyev ile Oytun Sözüdoğru’nun da tutuklandığını belirtti.

Polis, Rashit Toyliyev'in TezTur Turizm ve Seyehat acentesinde çalıştığını söyledi. Polis, hastanede yatan Oytun Sözüdoğru’nun üçüncü dünya ülkesi kişilerin ülkeye gelmeleri için sahte İngilizce davetiye hazırladığını açıkladı.

Polis memuru, davetiyelerin direktör kısmında Tezer Mercan’ın ismi ve imzası gerekirken, zanlı Toyliyev'in kendi adı ve soyadını yazıp imzaladığını belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu Sri Lanka uyruklu 13 kişinin ülkeye sahte turist vizesiyle getirildiğini ve 26 bin 800 dolar alındığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı Toyliyev'in ifadesinde belgeleri Mercan ile Sözüdoğru’nun hazırladığını, kendisinin ise 5 adet belgeye ismini yazarak, imza atarak noterden tasdik ettirdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Aranan bir telefon bulundu

Sözüdoğru’nun tutuklandığı esnada şahsi cep telefonunu emare aldıklarını kaydeden polis, yapılan soruşturmada başka telefon kullandığını, ayrıca şahsi hattını başka bir telefona taktığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, Sözüdoğru’ya ait aranan cep telefonun hattının dün 08.15’de aktif olduğuna vurgu yaptı.

Polis memuru, tespit edilen telefonun inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek,

Mercan ile Sözüdoğru aleyhinde 8 gün ek tutukluluk talep etti.

İki zanlı hakkında teminat talep edildi

Polis memuru, söz konusu işyerinde tur operatörü olarak çalışan zanlı Rashit Toyliyev'in soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Polis memuru, olayda mağdur olan ve insan kaçakçılığı suçlamasını yapan Priyadursha Opatha Vithange isimli Sri Lankalı zanlının ise KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının insan kaçakçılığı meselesinde mağdur olduğunu kaydederek, teminat talep etti.

Biri serbest, diğer cezaevinde

Mahkeme, Rashit Toyliyev'in yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkeme, Sri Lankalı zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme, Mercan ile Sözüdoğru’nun ise 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

