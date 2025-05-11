Suç olduğunu bilmezdi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Ceasar Resort sitesinde, bir eve baskın yapan polis, evin bir odasının botoks kliniği olarak dizayn edildiğini tespit etti ve çok sayıda botoks malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirdi. 37 yaşındaki Kazakistan uyruklu kadın Yekatarina Glavatskaya, Tabibler Birliği’nden izinsiz doktorluk yapma suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlı dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Berkay Kaymakçı, 9 Mayıs saat 15.55’te, zanlının, Ceasar Resort sitesinde bulunan evine bir polis ekibi tarafından baskın yapıldığını ve evin bir odasının klinik olarak dizayn edildiğinin ve izinsiz olarak botoks ve dolgu işlemi yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Çok sayıda ilaç, botoks malzemesi ve tıbbi malzemelerin emare olarak alındığını anlatan polis, zanlının suçunu itiraf ettiğini ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Halk sağlığı tehlikede

Bu arada Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, yaptığı açıklamada, tutuklanan şahsın, birliğe kayıtlı bir hekim olmamasına rağmen, ikametgahında tıbbi malzemeler kullanarak botoks ve dolgu uygulamaları yaptığının tespit edildiğini kaydederek, "Bu tür faaliyetler, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden, etik dışı ve yasa dışı uygulamalardır. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, halkımızı bu tür merdiven altı, denetimsiz ve yetkisiz müdahalelere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz." dedi. Tabipler Birliği, sağlık hizmetlerinde kalite, etik değerler ve yasal çerçevelerin korunması adına ilgili makamlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

