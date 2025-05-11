3 saatte harcadı

Suna ERDEN

Alsancak’ta bir markete ait araç park yerinde bulunan araçtan toplam 11 bin 200 TL çalan Sabri Keskin kısa sürede yakalandı.

Kamera görüntülerinden tespit edilerek 3 saatte tutuklanan zanlı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Keskin hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının evinde arama yapıldığın ancak paranın bulunamadığı açıklandı.

Polis, 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.10 sıralarında Alsancak'ta bir markete ait park yeri içerisinde ön camı açık bir vaziyette bulunan O.E.’ye ait VH 790 plakalı araçtan 11 bin 200 TL çaldığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, zanlının aynı gün tespit edilerek, saat 13.00 sıralarında tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, zanlının evinde arama yapıldığını ancak paranın bulunmadığını dile getirdi. Zanlının üzerinde çaldığı parayla aldığı düşünülen altın zincir bulduklarını ve emare aldıklarını kaydeden polis, bu yönde araştırma yapacaklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise altın zinciri bankadan para çekip aldığını öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

