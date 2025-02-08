Süreç 26 Mart’ta başlıyor

Afik Grup CEO’su Yahudi asıllı Türk iş insanı Simon Mistriel Aykut’un Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “tehdit mesajı gönderildiği” gerekçesiyle güvenlik önlemleri altında yapıldı. Sivil giyimli ancak resmi kimlikleri görünür olan iki polis, duruşmayı izlemek için mahkeme salonuna girmek isteyenlere kimlik kontrolü yaptı.

Savunmanın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmak için duruşmaya 40 gün ara verilmesi talebini reddeden Rum mahkemesi duruşmanın 26 Mart’ta başlamasına karar verdi.

Aykut’un sağlık durumuyla ilgili Rum Merkezi Cezaevi doktoru, İngiltere’den getirilen doktorun ve Lefkoşa Rum Genel Hastanesi doktorunun birbirinden farklı raporlar vermesi nedeniyle dün Ağır Ceza Mahkemesi önünde bir “sağlık savaşı” verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis kendisine “instagram” hesabından iletildiği öne sürülen ve bir “bomba” emojisinin eşlik ettiği “tehdit” mesajını çarşamba günkü Bakanlar Kurulu sonunda kabinesi ve diğer yetkililerle paylaştı.

Fileleftheros gazetesine göre; dünkü duruşmada Aykut aleyhine isnat edilen 242 suçlama okundu. Aykut suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi, böylece yolu açılan duruşma sürecinin 26 Mart’ta başlamasına karar verildi.

Aykut’un avukatı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Rum yönetimi aleyhine yapacağı başvuru için hazırlanmak adına sürecin en azından 40 gün ertelenmesini talep etti ancak mahkeme talebi kabul etmedi.

Aykut’un avukatlarından Maria Neofitu, iddia makamının, Aykut’un duruşma gününe kadar tutuklu kalması talebine itiraz ederek, İngiltere’den çağrılan ve Aykut’u muayene eden doktorun Aykut’un kanser olabileceği görüşü verdiğini söyledi.

İddia makamı cezaevi doktorunun, bulgularının, Aykut’un “sağlık durumunun mükemmel olduğunu” gösterdiği görüşünü ortaya koydu. Lefkoşa Rum Genel Hastanesi üroloğu da çarşamba günü muayene ettiği Aykut’un kanser olmadığını, prostatının büyüdüğü yönünde görüş verdi.