Bu kadar basit

Hamit ER

Girne’de şube müdürü olarak çalıştığı bankanın müşterilerinin hesabından 216 bin 684 Sterlin çaldığı gerekçesiyle tutuklanan İlke Çağış’ın zimmetine geçirdiği para miktarı arttı.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde 8 ayrı müşterinin hesabında oynanma yaparak bir milyon 300 Sterlin (58 milyon TL) ve 30 bin Euro’yu çaldığını ve tümünü harcadığını itiraf ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Girne’de faaliyet gösteren bir bankada şube müdürü olarak görev yapan zanlının ilk etapta 2021-2025 yılları arasında bir müşterinin vadeli mevduat hesabından 216 bin 684 Sterlin parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 4 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu çaldığı miktarın arttığını belirtti. Polis, zanlının 8 müşterinin hesabında oynama yaparak bir milyon 300 Sterlin ve 30 bin Euro’yu çaldığını ve tümünü harcadığını itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlının soygun yönetimini de açıklayan polis, paraları başka müşterilerin hesaplarına aktarıp daha sonra o hesaplardan çekerek tasarrufuna geçirdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının paraları nerelere harcadığını tespit etmek için Para, Kambiyo Ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Tapu Dairesi ve Motorlu Araçlar Dairesi’ne yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini kaydetti.

Son 3 günlük sürede 10 ifade aldıklarını kaydeden polis, 6 banka müşterisinin de yurtdışından gelip ifade vereceğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının hesaplarının inceleneceğini, çaldığı miktarın ve şikayetçi sayısının artabileceğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025, 09:32