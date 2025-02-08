2 yıl yatacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)Bölge Amirliği'nde elektrik teknisyeni olarak görev yaptığı 2015- 2018 yılları arasında 14 aboneden fatura bedeli olarak aldığı 35 bin TL parayı, vezneye yatırmayıp çaldığı gerekçiyle yargılanan Ali Dalkıran hakkındaki dava 5 yıl sonra karara bağlandı. Sanık, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl hapse mahkum edildi.

Sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapan mahkeme, bu tür suçlara mahkemelerin hoşgörü ile yaklaşamayacağını belirtti. Sanığın işlediği suç türünün yaygınlaştığına da dikkat çeken mahkeme, tüm bu hususları sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Sanık lehindeki hafifletici nedenleri de değerlendiren mahkeme, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Olayın geçmişi

Sanık Ali Dalkıran, 2015 ile 2018 yılları arasında, toplamda 14 abonenden, elektrik faturası karşılığı aldığı 35 bin TL parayı, kurum veznesine yatırmayarak sirkat etmiş ve 2019 yılında durumun fark edilmesiyle beraber yapılan şikayet üzerine tutuklanmıştı. Zanlının soruşturmanın ardından tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.

