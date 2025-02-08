5 yıl hapislik

Rum Temsilciler Meclisi, Kuzey Kıbrıs’ta kalan Rum mülklerinin kullanımı, alım ve satımıyla ilgili cezaların iki katına çıkarılmasını öngören kanun teklifini kabul etti. Buna göre; daha önce 2 yıl olan hapislik cezası 5 yıla, 5 bin Euro olan para cezası da 10 bin Euro’ya çıkarıldı.

Rum basını konuyla ilgili yasa önerisinin DİSİ Milletvekili Rita Superman tarafından hazırlandığını ve Meclise çarpıcı rakamların sunulduğunu yazdı.

Genel Kurul’dan geçen yasa ile “üçüncü şahsa ait taşınmaz mal tasarruf eden, işleyen veya kullanan kişilere” bugüne kadar öngörülen cezaların artırılması sonrasında kuzeydeki emlak sektörünün daha ciddi sıkıntılarla karşılaşacağı belirtiliyor.

Diyalog Medya’ya konuşan Emlakçılar Birliği yönetim kurulu üyesi Hüseyin Sadeghi, mülk satışlarının zaten durma noktasına geldiğini belirterek, Rum tarafının bu kararıyla daha ciddi sıkıntıların yaşanacağına dikkat çekti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılmasının önemine dikkat çeken Sadeghi, KKTC yetkililerinin emlak sektöründe yaşanan krizle ilgili toplantılar yapması ve acil önlemler alması gerektiğini kaydetti.

Sadeghi, Rum Yönetimi’nin tutuklama kararlarının da sektöre darbe vurduğunu belirterek, çok sayıda emlakçı, müteahhit ve sektörle ilgili şahısların güneye geçemez olduğunu söyledi.

Alınacak önlemlerle ilgili önerilerde bulundu

Sadeghi, alınacak önemlerle ilgili şu görüşleri belirtti:

“1. Başvuru sürecinin hızlandırılması: Bürokratik işlemler azaltılarak, karar verme süreci hızlandırılmalı ve başvurular daha kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.

2. Daha fazla finansal kaynak: Tazminat ödemeleri için yeterli fon sağlanarak, başvuru sahiplerine hızlı ve adil ödemeler yapılmalıdır.

3. Uluslararası tanınırlık güçlendirilmeli: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından iç hukuk yolu olarak tanınan TMK’nın, uluslararası mecrada daha fazla destek bulması için diplomatik çabalar artırılmalıdır.

4. Şeffaflık ve güven artırılmalı: Sürecin güvenilirliğini artırmak için kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılmalı ve tüm işlemler şeffaf bir şekilde yürütülmelidir.

5. Alternatif çözümler geliştirilmeli: Sadece tazminat değil, takas ve iade gibi seçeneklerin daha etkin şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

6. Personel ve teknik altyapı güçlendirilmeli: Daha hızlı karar alınabilmesi için TMK’da görevli uzman sayısı artırılmalı ve teknolojik altyapı iyileştirilmelidir.

Bu adımlar, TMK’nın etkinliğini artırarak Kıbrıs mülkiyet sorununa daha hızlı ve adil çözümler sunmasını sağlayacaktır.”

Yabancılara satılan mülkler

Rum basınına göre; 2023 yılı sonuna kadar yabancılara satılan Rum mülklerinin dökümü şöyle:

Trikomo’da (İskele) 15 bin, Akanthou’da (Tatlısu) 9 bin, Lapithiu (Lapta) ve Vasilya’da (Karşıyaka) 2 bin 400, Girne Merkez’de 2 bin 400, Lefke’de 2 bin, Belapais’ta (Beylerbeyi) bin 200 ve Karpaz’da 600 adet.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025, 09:32