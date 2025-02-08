Korkulan olmadı

Güney Kıbrıs’ta dün akşam iki zıt grubun yürüyüş yapması nedeniyle gergin anlar yaşandı. ELAM, mültecilerin işlediği suçlara karşı yürüyüş gerçekleştirirken, ırkçılığa karşı olan örgütler de karşı atağa geçti. Birbirine zıt iki grubun eş zamanlı düzenlediği yürüyüş nedeniyle alarma geçen Limasol polisi, çevik kuvvetten (MMAD) ve diğer kazalardaki polis güçlerinden takviye aldı.

Stratejik noktalara çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu kuvvetler konuşlandırılırken, olası olaylara karşı kuvvet, yüksek alarma geçirildi.

ELAM üyeleri saat 19.00’da Grigoris Afxentiou Meydanı’nda toplandı. Yabancıların işlediği suçlara dikkat çekildi.

Grigoris Afxentiou Meydanı'nda gerçekleşen ELAM buluşması ve sorunsuz bir şekilde saat 21.00’de sona erdi. Limasol İskelesi'ndeki anti-faşist gösteri de barışçıl bir şekilde gerçekleşti.

Polis, yoğun güvenlik önlemleriyle çeşitli noktalarda alarma geçerken, çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemlerini sürdürdü. Her iki gösterinin de sona ermesine rağmen polis beklemeye devam etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025, 09:34