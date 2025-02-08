Tümünden ifade alınacak

Ercan- Yonca Kavşağı anayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir araç içerisinde, kulak numaraları farklı hayvanlara ait olduğu tespit edilen toplam 45 adet küçükbaş hayvan ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan Oğuz Madan, Mehmet Kavaz, Fevzi Kavaz ve Ebubekir Sarı dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ele geçirilen 45 adet kuzunun kulak numaralarının 8 ayrı köydeki üreticilere ait olduğu tespit edildi. Tüm üreticilerden ifade alınacağı açıklandı.

Polis memuru, 5 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Ercan- Yonca Kavşağı arasında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde LC 488 plakalı araç içerisinde şoför olarak bulunan Ebubekir Sarı'nın ve yolcu olarak bulunan Fevzi Kavaz'ın tasarrufunda 45 adet kuzu tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturmada 2 zanlının hayvanları kesim için Mehmet Kavaz'ın Lefkoşa’daki mezbahaneye götüreceklerini ve Kavaz'ın kendilerini beklediğini öğrendiklerini belirtti.

Polis memuru; küçükbaş hayvanların ise Akıncılar'da sakin Oğuz Madan'a ait olduğunu ve yapılan kontrolde kulak numaralarının daha önceden kullanılan başka kulak numaraları ile eşleştiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların 6 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, bir gün süre alındığını, bu süre içerisinde emare olarak alınan telefonların data incelemelerinin yapılması için Polis Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini söyledi.

Polis; Veteriner Dairesinden yapılan soruşturmada LC 488 plakalı araç içerisinde tespit edilen küçükbaş hayvanların kulak numaralarının zanlılara ait olmadığını; Akdoğan, Dikmen, Cihangir, Bostancı, Korkuteli, Çayönü, Dilekkaya ve Görneç köylerinde bulunan farklı şahıslara ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, söz konusu köylerdeki üreticilerden ifade alacaklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis; zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

