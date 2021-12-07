Suriyeli tutuklandı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) Larnaka şehrinde bulunan Larnaka Büyük Camii'nin kundaklanmasıyla ilgili Suriye uyruklu 27 yaşındaki erkek bir şahıs tutuklandı. Suriyeli şahsın camide uyumasına izin verilmemesi üzerine öfkelenip, kundaklama suçunu işlediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Rum polisi ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi üyelerinden Sotos Ktoris açıklama yaptı.

Rum haber kaynaklarında yer alan habere göre, Camiye saldırıda bulunulması konusunda açıklama yapan Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu, olayın polise 2 Aralık tarihinde bildirildiğini söyledi.



Kundaklama sonucu caminin tahta kapılarının yandığını ifade eden Andreu, yangının vaktinde söndürüldüğünü ve yapılan araştırmalar sonucunda üçüncü ülke vatandaşı 27 yaşındaki bir şahsın tespit edilip tutuklandığını bildirdi.İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi üyelerinden Sotos Ktoris ise camiye yönelik saldırının “ırkçı” ya da “milliyetçi” bir girişim olmadığını açıkladı.Bu tür saldırıları Kıbrıs’ta toplumlararası gerilim unsuru olarak göstermenin sorumlu bir tavır olmadığını belirten Sotos Ktoris, cami hocasının gece camide uyumasına izin vermemesi üzerine Suriyeli evsiz bir göçmenin camiyi yakmaya çalıştığını söyledi.