Yeni yıla cezaevinde girecek

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde uyuşturucu suçundan tutuklanan sanık Yunus Akyüz ve Fırat Çetinkaya hakkındaki karar açıklandı.

Sanık Yunus Akyüz, Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanırken; Fırat Çetinkaya ise 12 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, Yunus Akyüz ile Fırat Çetinkaya’nın aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulunarak mahkûm edildiğini belirtti.

Beyoğlu, sanıkların Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında olup olmadıklarının incelendiğini, Akyüz’ün tasarruf ettiği uyuşturucu madde miktarının 25 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğunu ancak maddeyi kişisel kullanım amacıyla alıp tasarruf ettiğine bulgu yaptıklarını açıkladı.



Beyoğlu, tüm kriterleri karşıladığı için Denetimli Serbestlik seçeneğini sunmayı uygun gördüklerini açıkladı.Sanık Fırat Çetinkaya ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede uyuşturucu madde kullanıcısı veya bağımlısı olduğuna dair bulgu yapmalarının mümkün olmadığını belirten Beyoğlu, sanık Çetinkaya’nın uyuşturucu madde vermek suçundan mahkum olmasından dolayı Denetimli Serbestlik seçeneği sunulmasının mümkün olmadığını belirtti.Beyoğlu, Yüksek Mahkeme’nin faaliyet raporlarını adli ihbar olarak dikkate aldıkları zaman uyuşturucu suçlarının Ağır Ceza Mahkemeleri’nin gündemini en çok meşgul eden suç türlerinden olduğunu ve artış eğiliminde olduğunun görüldüğünü vurguladı.Beyoğlu, sanık Çetinkaya’nın konu uyuşturucu maddeyi sanık Akyüz’e vermek suretiyle uyuşturucu kullanmasını teşvik ettiğinin açık olduğunu kaydetti.Sanık Çetinkaya’ya hapislik cezası dışında bir cezanın verilmesinin kamu menfaatine aykırılık teşkil edeceğini vurgulayan Beyoğlu, sanık Çetinkaya’yı 1 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıklarken, Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanmayı kabul eden sanık Akyüz’ün ise 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik sürecine tabi olmasına ve Denetimli Serbestlik Kurulu tarafından belirlenecek yükümlülüklere uymasına emir verdi.