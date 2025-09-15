Kısa sürede söndürüldü

Akdeniz köyünün Ağıllar bölgesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Yangına itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, askeri birlikler ve bölge halkı müdahale etti.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları sonucu yangın 45 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaklaşık 5 dönümlük maki ve çam ağaçları yandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre; saat 12.45 sıralarında Akdeniz köyünün Ağıllar bölgesinin güneyinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye, Orman Dairesi personeli, Sivil Savunma, belediye çalışanları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi.

8 itfaiye aracı, 6 yangına müdahale aracı, 2 genel maksat aracı, bir komuta kontrol aracı, bir iş makine-si, bir dron ve bir su tankeri olmak üzere toplam 20 araç ve 66 personelle müdahale edilen yangın saat 13.30 sıralarında tamamen söndürüldü.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yangına ilişkin yaptığı açıklamada ekiplerin organize ve hızlı müdahalesine dikkat çekti. Cahitoğlu, “Akdeniz bölgesinde yaşanan yangına ekiplerimiz organize bir şekilde ve hızla müdahale etmiştir. Yangının söndürülmesinde emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Duyarlılık çağrısı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Açık-lamasında özellikle sıcak ve rüzgârlı havalarda vatandaşların açık alanda ateş yakmamaları gerektiğini vurgulayan Çavuş, şu ifadeleri kullandı:

“Kurmuş olduğumuz yangın müdahale koordinasyonu sayesinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma, İtfaiye, Orman Dairesi ve belediyeler ile bu yıl yaptığımız işbirlikleri, hızlı mü-dahalede başarılı olmamızı sağlıyor. Bulunduğumuz bölge çetin bir araziydi ve havanın rüzgârlı olması büyük bir faciaya yol açabilirdi. Fakat hızlı müdahalemizle bunun önüne geçtik. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü, yalnızca birkaç ağaç yandı.”

Çavuş, ormanların ülkenin en önemli doğal mirası olduğunu belirterek, yangınlara karşı alınan tedbir-lerin artırıldığını, tüm ekiplerin 7/24 teyakkuz halinde olduğunu ifade etti. Vatandaşlara yangın riskine karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.