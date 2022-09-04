Toplamda 77 ihlal var

Güney Kıbrıs’ın Avrupa müktesebatına uyum notunun kırık olduğu ve bir “Avrupa ülkesi olarak gurur verici bir görüntü sergilemediği” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa müktesebatının ulusal kural ve yasalara zamanında ve doğru aktarılmasından sorumlu Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Konuları Genel Sekreterliği’nin önceki gün yayımlanan özet raporunu kaynak göstererek, Rum yönetiminin bu konuda toplam 77 ihlali bulunduğunu yazdı.

Habere göre 77 ihlalden 45’i taşımacılık önlemlerinin açıklanmaması, 14’i Avrupa Birliği talimatlarının kusurlu uygulanması, 11’i Avrupa Birliği talimatları hükümlerine uyulmaması, 6’sı da AB karar, sözleşme ve kurallarına uymama ile ilgili...

Rum yönetimi 77 ihlalden 50’si hakkında AB’den uyarı mektubu, 25 gerekçeli görüş aldı, geriye kalan 2’si için ise Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs aleyhine mahkemeye başvurdu ve yargı süreci devam ediyor.

Bu iki davalık konu, 26 Nisan 1999 tarihli atıkların sıhhi şekilde gömülmesi (çöp alanları) ve 21 Mayıs 1991 tarihli kentsel atıkların işlenmesi ile ilgili talimatları kusurlu uygulamak ile ilgili.

Haberde Avrupa Parlamentosu Bütçe Denetim Komitesi’nden bir heyetin önümüzdeki dönemde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği, rutin kontrol yapacak heyetin, AB ödenekleriyle ilgili prosedürlerin şeffaflıkla değerlendirilip değerlendirilmediğini netleştirmek istediği de kaydedildi.

