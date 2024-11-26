Trodos’a kar düştü

Rum Meteoroloji dairesi, soğuk hava dalgasının 20 Aralık tarihine kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Haber kaynaklarına göre, iç kesimlerde hava sıcaklığı 6, sahillerde ise 8 dereceye kadar düşecek.

Alithia gazetesi “Trodos’ta Dün Beyaz Günü Gördüler” başlıklı haberinde Trodos’ta ve bazı dağlık bölgelerde Pazar günü ilk kez kar tanelerinin görüldüğünü yazdı.

Bazı bölgelerde yağış görüldüğünü yazan gazete şiddetli fırtınadan kaynaklanan olaylar nedeniyle İtfaiye ekiplerinin gün boyu gelen çağrılara yanıt vermek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Habere göre İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, önceki gün öğleden sonraya kadar 17 yardım çağrısı aldıklarını ifade etti.

İtfaiye ekibinin karşılaştığı en ciddi olayın, bir sürücünün aracında mahsur kalması olduğunu ifade eden Kettis, Güney Lefkoşa’da, tarım bakanlığı yakınlarında bir ağacın araç üzerine devrildiğini, sürücünün ise araçta mahsur kaldığını belirtti.

