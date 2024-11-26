Acil yardım bekliyorlar

Ömer KADİROĞLU

Hafta sonu ada genelinde etkili olan fırtına, özellikle yüksek yerlerdeki evlere ve ağıllara büyük zararlar verdi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Dikmen ve Taşkent sakinleri, fırtına sonrasında ağılların yerle bir olduğunu belirterek, bazı hayvanların telef olduğunu, diğerlerinin açıkta kaldığını söyledi. Diyalog medyaya konuşan bölge sakinleri “devlet yardımcı olmazsa bu yükün altından kalkamayız, hepimiz batarız” dedi.

Fırtınanın etkisiyle bölgedeki elektrik direklerinin devrilmesi de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bazı konutlar saatlerce karanlıkta kalırken, ekipler sorunu çözmek için büyük çaba harcadı. “Zarar tespiti için günlerce beklemeye tahammülümüz yoktur” diyen Dikmen ve Taşkent sakinleri, devlet ve hükümet yetkililerinin bölgeyi ziyaret etmesini istedi.

Ne dediler…

Elsel Müftüoğlu

“Dikmen’de işçilerimizin kalmakta olduğu yaklaşık 3 tonluk konteyner ev rüzgârın etkisiyle uçtu. Allah’tan personelimizin içinde olduğu bir anda değil de boş olduğu bir saatte oldu aksi takdirde can kaybı da yaşanabilirdi. Bölgemizde ciddi zararlar oluştu. Özellikle Dikmen ve Taşkent çok fazla etkilendi ve ben bunu asrın felaketi olarak değerlendiriyorum.”

Atilla Atakanlı

“Damda bulunan su deposu ve güneş panelleri rüzgarın etkisi ile düştü. Pazar gününden beri elektriklerimiz yok. Bir tek Dikmen Belediye Başkanı bölgede ziyaretimize geldi. Büyük bir felaket yaşandı ve en büyük tesellimiz birine zarar gelmemesi can kaybının yaşanmamasıdır.”

Hasan Yediyıldız

“Bütün ağıllar yıkıldı ve bir enkaza dönüştü. Biz kendimizi zor dışarıya attık. Artık ne olacaksa olacak dedik ve her şeyi bırakıp kaçtık. Sabah geldiğimizde ise buraların enkaza döndüğünü gördük. Biz buradayken hayvanlar yıkıntılar altında kaldı, saclar, demir profiller, tahtalar havada kağıt gibi uçuyordu ve canımızı zor kurtardık. Hayvancılar Birliği hiçbir şekilde bizlerle ilgilenmedi. Hayvanları koyacak yerimiz kalmadı. Bu bölgede 5 tane mandıra yerle bir oldu.”

Sami Yediyıldız

“Bir felaket yaşadık… Biri bize destek olacak mı yardım edecek mi bilmiyoruz ancak kayıp olan çok hayvanımız var. Bu kış kıyamette yemlerimiz, samanlarımız ve hayvanlarımız hep açıkta kaldı. Buraya bir tek Diyalog Gazetesi geldi. Hiçbir yetkili gelmedi. Şimdi hayvanların doğum zamanı böyle bir felaketle hepsi açıkta kaldı. Bir yardım bekliyoruz.”

Reşat Yediyıldız

“Fırtına nedeniyle yıkılan mandıram nedeniyle hayvanlarım akşam dağlara kaçtı çok sayıda hayvanım ve kuzularım kayboldu. Perişanım ve inşallah bir yardım eli uzatırlar aksi takdirde battım demektir. Hayvanlarım sokakta kaldı ve yeni bir mandıra yapacak gücüm yoktur.”

Yeter Çanlar

“Taşkent’te yaşanan fırtına nedeniyle mandıralarımız yıkıldı ve tek geçim kaynağımız olan hayvanlarımız açıkta kaldı. Hayvanlarım hamile, hepsini oğlumun mandırasına koydum. Şu ana kadar sadece muhtarımız gelip gözlem yaptı onun dışında kimse gelmedi. Fırtına nedeniyle elektrikler gitti ve 24 saati aşkın bir süre elektriksiz kaldık. Yetkililerden beklentimiz en kısa zamanda bize yardım ellerini uzatmalarıdır çünkü mağdur durumdayız.”

Zeyni Cengiz

“Yatalak annemle birlikte yaşadığımız evimizin çatısı uçtu, klima motorlarımız ezildi, su hatlarım patladı, su depomun altındaki güneşliğim uçtu ve kırıldı. Perişan durumdayız. Evimde elektrik olmadığı için tanıdıklar bir jeneratör getirdi ve oksijene bağlı yaşayan annem için eve elektrik veriyoruz. Ben bu zararı karşılayamam. Bir emekli maaşıyla geçinmeye ve hasta anneme bakıyorum. Bize bir yardımcı olsunlar istiyorum çünkü bir yağmur yağarsa evi su basacak. Eşim rahmetlidir ve benim de bunu gidermeye gücüm yetmez. Yatalak annem olmasa oğluma kızıma gider kalırım ancak annemi oksijen makinesinden çıkartamayız. Yetkililere çağrım bu kış günlerinde bir yardım eli uzatmalarıdır.”