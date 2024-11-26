Cenaze töreni bugün

KKTC’nin tanınmış iş insanlarından Mustafa Hacıali 90 yaşında hayatını kaybetti. Piliç eti ve yumurta üretimi, yem sanayi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, emlak, inşaat ve enerji alanında önemli yatırımlara sahip olan Hacıali’nin ölümü büyük üzüntü yarattı.

Hacıali, bugün Yılmazköy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Yılmazköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1934 yılında Yılmazköy’de doğan Mustafa Hacıali, öğrenimi Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı.

İş hayatına babasının Yılmazköy’de açtığı markette çalışarak başlayan Mustafa Hacıali, daha sonra taşımacılıkla uğraştı.

Toplumlararası çatışmalar sonrası göç ettiği Kırnı’da kum ve kireç ocakları kuran Hacıali, daha sonra tavuk besiciliğine başladı.

Mustafa Hacıali, ilerleyen yıllarda hayvancılık, yem, inşaat ve enerji gibi başka sektörlerde de yatırımlar yaparak KKTC’nin büyük şirketler gruplarından birini oluşturdu.

Mustafa Hacıali, 1958-1963 yıllarında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) bünyesinde 11’inci Kovanbeyi, 1963-1970 yıllarında ise Boğaz Sancağı Bölük Komutanı olarak da görev yaptı.

