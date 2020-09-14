Tümü aracı olmuş

Rum kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen “yatırım karşılığı vatandaşlık” uygulamasında, son söz sahibi olan Bakanlar Kurulu eski ve şimdiki üyelerinin, başvuru sahibi yabancıların Güney Kıbrıs’taki işlemlerini takip ve aracılık yetkisi bulunan ofislerle bağlantısı olduğu haber verildi.

Haravgi “Altın’ Pasaportlarda Eskiler ve Şimdikilerin Bağlantısı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, programdan yararlanarak vatandaşlık almak için başvuru yapan yabancıların 353’ünün dilekçesinin Bakanlar Kurulu üyelerinin bağlantılı bulunduğu ofisler aracılığıyla yapıldığına işaret etti.



Gazete, “Kıbrıs Yatırım Programı Hizmet Sağlama Kütüğü”nde kayıtlı olan ofislerden en bilineninin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in bağlantılı olduğu ve “piyasada en büyük paya sahip” avukatlık ofisi olduğunu yazdı.Haberde, bu hizmeti veren ofislerle bağlantısı olan ve son karar yetkisine sahip olan Bakanlar Kurulu’nun eski ve şimdiki üyeleri de yazıldı.Gazete sözünü ettiği Bakanlar Kurulu eski ve yeni üyelerinin Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Adalet Bakanı Emiliu Yoliti, eski Taşımacılık bakanı Marios Dimitriadis, eski Savunma Bakanı ve şimdiki Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu olduğunu aktardı. Gazete, bağlantıları olan ofislerin isim ve diğer bilgilerini de paylaştı.