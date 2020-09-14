Rumlara ‘anlamlı’ mesaj

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in özel danışmanı Nathalie Tocci, haftalık Kathimerini gazetesinde bugün yer alan demecinde, yaptırım politikası yanı sıra Kıbrıs sorununa da değindi.

Demecinde yaptırım politikasını hiçbir durumda etkili bir araç olmadığını düşündüğünü dile getiren Tocci, Belarus ile Türkiye örneğini mukayese eden AB üye devletlerinin tutumunu ise kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Kıbrıs sorunu konusunda ise karamsarlık duyduğunu ifade eden Tocci “Eğer umut varsa, bunun hem Lefkoşa, hem de Ankara’daki bir tutum değişikliğinden kaynaklanabileceğine” işaret etti.

Kıbrıs’la ilgili son şansın 2004 yılında geldiğini düşündüğünü de dile getiren Tocci, Rum Yönetimi’nde “daha iyi bir çözüm”e ilişkin bir inanç olduğunu, bu inancın yıllar içerisinde güçlendiğini ve daha sonra hakikatle çatıştığını ekledi.