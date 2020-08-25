Turizmde meydanı Rumlara bıraktık

Raif DOĞRU

KKTC hükümetinin Ercan Havaalanı’na yönelik uçuş sayısını günde 6 seferle kısıtlaması, turizmde meydanın tamamen Rumlara bırakılması şeklinde yorumlandı.

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; Larnaka Havaalanı’na bugün 30, Baf’a da 11 uçak gelecek. İkisinin toplamı 41 sefer oluyor.

Yarın ise Larnaka’ya 34, Baf’a da 13 sefer var. Toplamda 47 sefere karşılık; Ercan’a yine 6 uçak gelecek.

Pozitif vakalar etkilemedi

Güneyde dün sadece hava yoluyla gelenlerde 30, toplamda 39 vaka tespit edilirken, uçuşlarda herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi.

Kuzeyde ise, geçtiğimiz Cuma günü uçakla gelen yolcularda 4 pozitif vaka görülmesi nedeniyle uçak seferleri ani bir kararla 15’ten 6’ya düşürüldü. Böylece PCR testi yaptıran ve bilet alan yüzlerce insan Kıbrıs’a gelemedi.

Aynı şekilde dönüş bileti olan çok sayıda yolcu Ankara ve Adana’ya uçamadı. Bazı yolcuların İstanbul üzerinden aktarmalı uçuş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Tüm sektörler zarar görecek

Diyalog’a konuşan turizmciler, uçuşlarla ilgili kararların yapboza döndüğünü ve zaman tanımadan uygulamaya konduğunu belirterek, bunun hem seyahat eden insanlara, hem de ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Turizmciler, sektörün ciddi zararlar gördüğünü, önümüzdeki günlerde işten durdurmaların artacağını, çok sayıda otelin kapanacağını ve bu durumun diğer sektörleri de olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.