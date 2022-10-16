Türk tarafını suçladı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs Türk tarafının, kapalı bölge Maraş’la ilgili planlarında yeni bir adım atacak gibi göründüğünü iddia etti.

KKTC makamlarının kapalı bölge Maraş’ın yeni bir bölümünü açmayı tasarladıklarını söyleyen ve özel olarak da “Agios Memnonas” bölgesine atıfta bulunan Kasulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maraş’taki kamu binalarının açılması konusundaki açıklamasıyla ilgili bir soruya ise “hükümete ulaşan bilgilerin de bunu söylediğini” sözlerine ekledi.

Rum hükümetinin KKTC makamlarının yeni kışkırtıcı faaliyetleri konusunda uluslararası arenada şikayette bulunacağını dile getiren Kasulidis, bunun yasa dışılığın tırmanması olduğu iddiasında bulunarak, hükümetin buna tepki göstereceğini ve bu yeni faaliyetin BM Güvenlik Konseyi kararının ihlalini teşkil ettiğini vurgulayacağını kaydetti.

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos İoannu ise açıklamasında, Türklerin yeni bir ihlalde bulunmalarının sebebinin ne olduğunu bilmediğini ifade ederek, hükümetin sahip olduğu bilgiler konusunda Dışişleri Bakanı Kasulidis tarafından bilgilendirildiğini dile getirdi.

KKTC makamlarının yeni bir açılış yapmaması için çabalayacaklarını ifade eden İoannu, söz konusu bilgileri duyduğu zaman şaşırdığını, çünkü Agios Memnonas bölgesinin güneyine doğru tamamen Aşağı Derinya yakınında bulunduğunu ve bu hareketin Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönmeye çağrılacak Kıbrıslı Rum mal sahiplerini hedef alacağını düşündüğünü ileri sürdü.

Belediyenin konuyla ilgili kendi girişimlerinde bulunacağını da dile getiren İoannu, konuyu Pazartesi günü Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanlığında gündeme getireceklerini, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesini de bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.