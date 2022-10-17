Yoğun ilgi gördü

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Garanti BBVA’nın birlikte düzenlediği “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın-41 hayat” sergisi 13-15 Ekim tarihleri arasında Saçaklı Ev’de açıldı ve sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Toplam 3 gün açıl kalan sergide Arife Kandulu, Aysel Orhan (Selhanoğlu),Ayşe Coşar ,Baykal Sarper,Cemaliye Hocaoğlu, Edibe Madi, Emine Hazım Remzi,Faika Hüseyin Aslan,Fatma Azgın,Feride Hikmet,Feyziye Hulusi,Fikriye Niyazi,Filiz Naldöven,Gülgün Serdar, Gülsen Bozkurt,Gülten Feridun,Günay Konul(Sister Günay),Halide Alpler,Hayriye Cengiz,Heidi Trautman, Işın Cem,Işın Ramadan Cemil,İnci Kansu,Leman Yorgancıoğlu,Munise Burçaklı,Nesrin Şen ,Olga Rauf,Onur Borman,Perihan Aziz,Safiye Nadir,Sahure Mehmet,Seide Nigar,Selma Diker,Servet Küfi,Şekibe Ebe ( Şekibe Halayık) ,Şermin Kotak,Tuncay Çağatay,Urkiye Mine Balman,Vacide Zekai Yusuf,Vedia Atalay ve Zehra Alasya’ya ait fotoğraf,bilgi, kişisel eşyaları ve eserlerinden oluşan materyaller sergilendi. Bazılar vefat eden bazıları da hayatta olan ve yarattıklarıyla,eserleriyle,emekleriyle,mücadeleleriyle,duruşlarıyla geçmişin ve günümüzün iş yaşamı,sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınlarımızın 41 tanesini ele alan sergi kültür-sanata destekleriyle bilinen ülkemizde faaliyet gösteren değerli bankalardan Garanti BBVA ile birlikte düzenlendi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022, 09:44