Türkiye’ye baskı istiyor

ABD’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, yarın Washington2da Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.

Fileleftheros gazetesine göre Kombos “Washington Post” gazetesine verdiği söyleşide Türk tarafını, “durumu zorlaştırmakla” suçladı. Söyleşide diplomasinin hakim olmasını dileyen Kombos AB tarafından verilecek siyasi teşvikler aracılığıyla “Türkiye’nin bir diplomatik açılım yaratması” ümidini de dile getirdi.

Türk tarafının, KKTC’nin tanınması talebinin “kabul edilemeyeceğini” öne süren ve buna dair gerekçeler ortaya koyan Kombos bu çabayı Rusya’nın, işgali altında tuttuğu Ukrayna topraklarındaki ilhakının normalleştirme çabası ile bağdaştırdı ve “sadece aman geçti diye yasadışı bir işlemi normalleştirecek miyiz?” diye sordu.

Bu arada BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki 60’ıncı yıldönümü için New York’ta düzenlenen etkinlikte konuşan Kombos , Genel Sekreter Antonio Guterres’in de aralarında bulunduğu çeşitli çevrelerce perde gerisinde dile getirilen görüş, fikir ve önerilere cevap verdi.

Kombos “Kıbrıs’ta bir dondurulmuş çatışma yoktur, Türk işgali, Uluslararası Hukukun sürekli ihlal edilmesi acı gerçeği var.” dedi, geçen yılın Ağustos ayında Pile-Yiğitler yolu çalışması sırasında (bölgede sakin Kıbrıslı Türkler ile Barış Gücü mensupları arasında) meydana gelen arbedeyi örnek gösterdi.

BM kararlarının dayandırıldığı tezler ile BM çerçevesinde dile getirilen tezler arasında denge kurma arayışı içerisinde olanlar bulunduğun söyleyen Kombos bu gayret içerisinde olanları eleştirdi, “Dengelemek, grinin tonlarına bakmak, sorumluluk dağıtmak ancak bu büyük örgütün (BM) var olma nedenlerini, temsil ettiklerini ve kuruluş ilkelerinin neler olduğunu unutmaya karar verirsek beklenebilir.” dedi.