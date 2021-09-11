‘Türkiye’yi haklı çıkarıyor’

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun partisinden bir heyetle birlikte, Güney Kıbrıs’ta görev yapan yabancı büyükelçilerle bir araya geldiği ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin başlamasına ilişkin partisinin görüşlerini aktardığı bildirildi.

Anastasiadis’in Kıbrıs politikasına eleştirilerde bulunan Stefanu, Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi adına son yıllarda bütünlüklü ve istikrarlı bir politika ortaya koyamadığını ifade etti.

Stefanu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi durumunda Kıbrıs sorununun kısa sürede çözülebileceği iddiasında da bulunurken Anastasiadis’in sürekli yeni fikirler ortaya atarak gecikmeler yaşanmasına, önceki temel uzlaşıların ortadan kaldırılmasına ve müzakere sürecinin yeniden başlayabilmesi konusunda “referans şartlarının” ortaya çıkmasına sebebiyet verdiğini vurguladı.

Anastasiadis’in ortaya attığı “yeni fikirler” sebebiyle, Cenevre’deki gayriresmî konferansta da dile getirdiği “müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi” tezinin inandırıcı olmadığını belirten Stefanu, Anastasiadis’in bu tutumunun Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye, “müzakere sürecindeki boşluğu kullanarak, neredeyse hiç rahatsız edilmeden MEB ve Maraş konusundaki uygulamalarını sürdürmeleri imkanını verdiğini” iddiasında bulundu.

Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm için, 2014 Ortak Açıklama, BM Genel Sekreterinin Çerçevesi ve uzlaşılarla kaldığı yerden devam etmesini önerdiklerini belirtti.

Stefanu, AKEL olarak Münhasır Ekonomik Bölge ve doğal kaynaklar konusundaki önerilerinin ise “ilgili uzlaşıların yeniden doğrulanmasını” içerdiğini belirterek, bu uzlaşıların “deniz bölgelerinin ve doğal kaynakların federal hükümetin yetkisinde (yani iki toplum tarafından ortak idare edilen) olmasını ve federal gelirlerin (doğal gazdan gelecek olanlar da dahil) paylaşımının düzenlenmesini” içerdiğini ifade etti.

Sözcüden tepki

Fileleftheros gazetesi, Stefanu’nun bu açıklamalarına Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’tan sert bir yanıt geldiğini yazdı.

Habere göre Pelekanos dünkü açıklamasında, “Bir siyasi parti liderinin yabancı büyükelçileri bilgilendirirken kabul edilemez Türk tezlerini şikayet etmek yerine Cumhurbaşkanına ve Kıbrıs Rum tarafına sorumluluk yüklemesinin kabul edilemez ve üzücü olduğunu” söyledi.

Pelekanos; Stefanu’nun “dayanaksız şekilde yabancı büyükelçiler önünde dile getirdiği unsurların her birinin Türk tarafını haklı gösterdiği ve bu büyükelçilerin de hükümetlerine bu yönde bilgiler vereceklerinin farkında olup olmadığı” sorusunu da dile getirdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “AKEL’in Kıbrıs’ı Yabancılara Şikayet Etmesi Korkunç – Tatar Sorumlu Tutulmaktan Kurtulmak İçin Tutum Değiştirdi”

Haravgi: “Ya Okuduklarını Anlamıyorlar ya da Yalan Söylüyorlar – AKEL’in Önerisiyle Çıkmazdan Çıkış – Her İkisi De Üçlü Görüşmeye Hazır”

Politis: “Başkan Kıbrıs Türk Tarafının Tutum Değiştirdiğini Düşünüyor”